На Тернопільщині працюють більше 60 іноземців з 27-ти країн світу

У 2020 році у Тернопільському обласному центрі зайнятості було видано (продовжено термін дії) 53 дозволи на застосування праці іноземних громадян із 20-ти країн світу. У минулому році найбільше дозволів на працевлаштування в Україні отримали громадяни Турецької Республіки, Вірменії та Польщі.

В області іноземці працюють на виробництві (39,1%), у сільському господарстві (11,9%), в торгівлі (20,7%), сфері обслуговування і надання послуг (14%), переробній промисловості, будівництві та інших сферах (14,3%).

На 01.01.2021 на Тернопільщині 46 роботодавців використовують працю 61 іноземного громадянина з 27 країн, зокрема, Польща, Турецька Республіка, Німеччина, Таїланд, Азербайджан, Вірменія, ФРН, Королівство Данія, США, Швейцарія, Латвія, Франція, Китай, Болгарія. Білорусь та ін.

Майже дві третини іноземців, які офіційно трудяться на теренах області, обіймають керівні посади та належать до категорії «засновники та/або учасники, а також бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні».