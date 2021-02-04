У Тернопільському онкодиспансері оновили апарат для опромінювання пацієнтів

У Тернопільському онкодиспансері оновили апарат «TERABALT-100». Завдяки цьому процедура опромінювання пацієнтів зменшилася вдвічі.

Джерело живлення апарату кобальтового опромінення «TERABAL-100» потребує заміни кожних п’ять-сім років. Рекомендована заміна мала відбутися у 2019 році. Однак вирішити питання з перезарядкою ніяк не могли, а виділеної обласною радою суми однаково не вистачало на заміну необхідних деталей.

Очільник області поспілкувався з представниками єдиного в Україні державного підприємства «ІЗОТОП», яке займається обслуговуванням медичного обладнання такого взірця. Підприємство погодилося перезарядити апарат кобальтового опромінення під особисті гарантії голови адміністрації. А керівнику медзакладу передали гарантійний лист, завдяки якому держпідприємство змогло розпочати заміну джерела енергії.