Тернопільські патрульні виявили двох підозрілих водіїв
Учора, за порушення ПДР інспектори зупинили водія автомобіля Audi. Спілкуючись з чоловіком та, перевіряючи відповідні документи згідно з базами даних, охоронці порядку виявили ознаки підробки посвідчення водія.
Патрульні склали на керманича відповідні адмінматеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.
Інший випадок мав місце сьогодні. Зупинивши за порушення ПДР водія автомобіля Peugeot, інспектори виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
Окрім візуальних ознак, згідно з базами даних, номер кузова, який зазначений у свідоцтві, не належить жодному автомобілю.
Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали й викликали на місце слідчо-оперативну групу.14305:25 PM