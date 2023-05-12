Тернопільські патрульні здійснили мрію маленького Артема

Учора під час вимірювання швидкості руху на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине до патрульного авто підійшли тато з хлопчиком.

За словами батька, хлопчик у захваті від роботи поліції, він колекціонує іграшкові поліцейські автомобілі та мріє побувати в салоні справжнього патрульного автомобіля.

Інспектори Ольга Гаврилюк та Віталій Назаров з радістю познайомилися із маленьким шанувальником, показали йому службовий автомобіль, продемонстрували спецсигнали та проблискові маячки.

Мрії повинні здійснюватися. Можливо, у майбутньому цей хлопчик стане справжнім поліцейським.