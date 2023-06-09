На Тернопільщині розшукують жінку, яка вийшла з лікарні і зникла безвісти

До пошуків зниклої жінки залучені рятувальники, поліцейські та місцеві мешканці – загалом близько 90 осіб.

Сьогодні, 9 червня, о 10:40 до рятувальників від чергового поліції надійшла інформація про те, що 8 червня орієнтовно о 16:00 з Підгаєцької міської лікарні вийшла в напрямку села Угринів 85-річна пацієнтка даного медичного закладу, жителька села Мирне Підгаєцької громади.

На цей час місце перебування жінки не відоме, на дзвінки не відповідає. Під час останньої розмови з працівниками поліції зникла повідомила, що перебуває в лісі.

До пошуково-рятувальних робіт долучились співробітники підрозділів ГУ ДСНС України у Тернопільській області: резервний караул 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, особовий склад гірського пошуково-рятувального спелеологічного та кінологічного відділень аварійно-рятувального загону спеціального призначення – всього 18 рятувальників та 4 одиниці техніки (в тому числі 1 квадроцикл).

Також залучено 20 осіб та 4 одиниці техніки Національної поліції та орієнтовно 50 місцевих мешканців. Пошуки тривають.