З 15 травня на ремонтний період зупиняться чотири котельні

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» розпочинає ремонті роботи та підготовку котелень і мереж теплопостачання до нового опалювального сезону.

У відповідності до попередньо оприлюдненого графіку, з 15 травня по 14 червня на ремонтний період зупиняються котельні за адресами: вул. Івана Франка, 16, вул. Тролейбусна, 7-Б, вул. Чернівецька, 25-А, вул. Галицька, 40.

Адміністрація КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» перепрошує за тимчасові незручності та просить споживачів із розумінням віднестися до необхідності проведення профілактичних та ремонтних робіт, що є вимогою чинного законодавства.

Комунальне підприємство також звертається до споживачів із проханням про повну та своєчасну сплату за спожиті послуги підприємства, а також про сплату заборгованості минулих періодів.

Дізнатися про свій стан нарахувань та заборгованості можна за номерами телефонів: +38(050)710-15-78, +38(095)710-15-78, +38(066)340-15-79.

У таблиці нижче вказано перелік будинків, які обслуговують вказані котельні:

Котельня Будинки, які обслуговуються даною котельнею Котельня вул. Галицька, 40 (ЦТП) просп. Злуки, 2 вул. Галицька, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 58 вул. Бойківська, 4 вул. Над Яром, 8 вул. Квітки Цісик, 41 вул. Уласа Самчука, 31 вул. Євгена Коновальця, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16,18, 20 вул. Михайла Вербицького, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 вул. Павла Чубинського, 1, 2, 2-А, 4 вул. Іллі Рєпіна, 16 Котельня, вул. Тролейбусна, 7-Б (ЦТП) вул. Тролейбусна, 1, 1-А, 11, 13(ПВ), 15 вул. Володимира Лучаковського, 2, 4,10,12 вул. Надзбручанська, 2 вул. Бережанська, 47, 49, 51, 55 Котельня Чеpнiвецька, 25-А вул. Чеpнiвецька, 52, 56, 58, 60, 62 Котельня вул. Івана Франка, 16 (ЦТП) вул. За Рудкою, 14 вул. Соломії Кpушельницької, 1, 1-А вул. Івана Котляревського, 1 вул. Броварна, 21 вул. Данила Нечая, 4 вул. Олени Кульчицької, 7 вул. Руська, 33, 37