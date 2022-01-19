09:00 | 19.01.2022
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Новини Тернополя 

Тернопільські патрульні здійснили мрію маленького Сашка

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Мама 4-річного Сашка розповіла інспекторам, що її син дуже любить патрульну поліцію, але на святкування Різдва з патрульними, вони завітати не встигли. Хлопчик дуже засмутився.

Поліцейські вирішили здійснити мрію маленького Олександра та запросили його до управління патрульної поліції в Тернопільській області.

Інспектори провели для Сашка екскурсію, показали службові автомобілі та спорядження. Маленький шанувальник був дуже задоволений, тим паче, що він також прийшов одягнутий в спеціальну форму поліцейського.

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