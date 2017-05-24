У Тернополі капітально відремонтують понад 30 дахів

Одночасно з капітальним ремонтом дворів та проїзних шляхів у Тернополі ремонтують дахи та фасади. Загалом цього року у місті планується відремонтувати понад 30 дахів, на що із міського бюджету передбачено майже 7 млн.грн.

Під час ранкового об’їзду міста очільник Тернополя Сергій Надал побував на вул. Клима Савури, 7, де вже завершено капітальний ремонт даху.

«У цьому будинку ремонт даху підрядники розпочали минулого року. За цей час відремонтували дах над кількома під’їздами, а цього року ремонт завершили над останнім під’їздом, – пояснює Сергій Надал. – Фактично у цьому будинку повністю замінено дах на новий».