Тернопільські поліцейські попереджають батьків

Загальнодержавні профілактичні заходи під назвою «Канікули» розпочалися в області з 25 травня. Їх мета – забезпечення публічної безпеки і порядку під час літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

Як показує практика, у період літніх канікул неповнолітні часто залишаються без батьківського нагляду, а то й взагалі – самі вдома. Шукаючи собі розваг, вони нерідко потрапляють у халепу. Правоохоронці попереджуватимуть злочини з боку неповнолітніх, перевірятимуть рівень їхнього соціального стану і правового захисту.

Щоб літній відпочинок для школярів був справді яскравим, безпечним і безтурботним, працівники ювенальної превенції проводитимуть профілактичні рейди навчально-оздоровчими закладами області, проводитимуть профілактичні бесіди з дітьми та навчатимуть їх правил безпечної поведінки удома та на вулиці. Поліцейські також перевірятимуть розважальні заклади стосовно дотримання обмежень перебування в них дітей у нічний час, та заборони продажу їм алкогольних напоїв та цигарок. Виявлятимуть працівники поліції і недобросовісних батьків,які ухиляються від належного виховання своїх чад, удаються до насильства.

Правоохоронці застерігають батьків: безпека дітей насамперед у ваших руках! Залишаючи їх навіть ненадовго, нагадайте про контактні телефони поліції, пожежної та швидкої допомоги. Застережіть дітлахів від спілкування з незнайомцями, наголошуйте не відчиняти двері помешкання невідомим людям. Підтримуйте постійний зв’язок з дитиною. Знайдіть час для спільного відвідування з дітьми розважальних заходів, не відпускайте дітей на самостійні прогулянки у потенційно небезпечні місця – пляж, ліс, тощо. Завчасно домовляйтеся про місце зустрічі з дитиною у разі її випадкового загублення.