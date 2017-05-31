Нардеп з Тернопільщини Михайло Головко взяв на поруки бійців “ПС”, яких підозрюють у перестрілці в Мукачевому
Це відбулося попри вимоги прокурора лишити хлопців під вартою. Про це розповів адвокат підозрюваних Роман Бухтояров.
Перестрілка в Мукачевому відбулася два роки тому на ґрунті конфлікту між активістами закарпатського “Правого сектору” та депутатом Верховної ради України Михайлом Ланем. В результаті інциденту загинула одна людина. Згідно з оприлюдненими документами на основі досудового розслідування, тоді бійці ДУК ПС, перебуваючи в Мукачевому поблизу спортивно-оздоровчого комплексу “Антарес”, а потім на автодорозі “Київ-Чоп” в районі АЗС “Народна”, із застосуванням вогнепальної зброї, гранат і гранатометів розпочали стрілянину. За час, поки іде судова тяганина, назбиралось 38 томів цієї заплутаної історії, в якій і досі не можуть поставити крапку.
У суді розглядається справа щодо бійців «ПС» Володимира Бурча, Сергія Деяка, Романа Мунчака та Радіона Горбенка. Нещодавно з них зняли звинувачення в тероризмі. Одразу після, звинувачення клопотало дивитися відеоматеріал, який був не визнаний доказом. Захист проти, адже матеріал не є першоджерелом і відтак достовірним. Суд закінчився, справу перенесли на 8-9 червня. Зараз усі підозрювані вдома з рідними.
— Тепер готуємось до дебатів та вироку. Прокуратура сьогодні була зовсім не готова до засідання. ми мали сьогодні досліджувати відео. З їхньої вини засідання знову зірване. Вони не підготували докази, абсолютно нічого, – прокоментував адвокат Роман Бухтояров.