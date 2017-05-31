Нардеп з Тернопільщини Михайло Головко взяв на поруки бійців “ПС”, яких підозрюють у перестрілці в Мукачевому

29 травня у Мукачеві відбувся суд над бійцями Руху “Правий сектор”, які стали учасниками зіткнення з криміналітетом і міліціянтами у цьому місті 11 липня 2015-го. Бійців на поруки взяв тернопільський народний депутат Михайло Головко та мер міста Сколе Володимир Москаль.

Це відбулося попри вимоги прокурора лишити хлопців під вартою. Про це розповів адвокат підозрюваних Роман Бухтояров.

Перестрілка в Мукачевому відбулася два роки тому на ґрунті конфлікту між активістами закарпатського “Правого сектору” та депутатом Верховної ради України Михайлом Ланем. В результаті інциденту загинула одна людина. Згідно з оприлюдненими документами на основі досудового розслідування, тоді бійці ДУК ПС, перебуваючи в Мукачевому поблизу спортивно-оздоровчого комплексу “Антарес”, а потім на автодорозі “Київ-Чоп” в районі АЗС “Народна”, із застосуванням вогнепальної зброї, гранат і гранатометів розпочали стрілянину. За час, поки іде судова тяганина, назбиралось 38 томів цієї заплутаної історії, в якій і досі не можуть поставити крапку.

У суді розглядається справа щодо бійців «ПС» Володимира Бурча, Сергія Деяка, Романа Мунчака та Радіона Горбенка. Нещодавно з них зняли звинувачення в тероризмі. Одразу після, звинувачення клопотало дивитися відеоматеріал, який був не визнаний доказом. Захист проти, адже матеріал не є першоджерелом і відтак достовірним. Суд закінчився, справу перенесли на 8-9 червня. Зараз усі підозрювані вдома з рідними.

— Тепер готуємось до дебатів та вироку. Прокуратура сьогодні була зовсім не готова до засідання. ми мали сьогодні досліджувати відео. З їхньої вини засідання знову зірване. Вони не підготували докази, абсолютно нічого, – прокоментував адвокат Роман Бухтояров.