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Тернопільські поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжок відеокамер

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У ході досудового розслідування встановлено, що 30-річний тернополянин вчинив три крадіжки камер відеоспостереження з багатоквартирних будинків. Загальна сума збитків майже 11 тисяч гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявами про вчинення злочинів звернулися представники об’єднання співвласників двох багатоквартирних будинків, що по вулиці Микулинецькій в обласному центрі. З будівель невідомий зловмисник викрав камери відеоспостереження.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що до незаконного заволодіння майном причетний 30-річний тернополянин. Чоловік мешкав неподалік й обкрадав сусідні будинки. З фасаду однієї багатоповерхівки зняв дві відеокамери, з іншої – одну. Вартість кожного електронного апарату – 3600 гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення підозри.

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