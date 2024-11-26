Тернопільські поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжок відеокамер

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявами про вчинення злочинів звернулися представники об’єднання співвласників двох багатоквартирних будинків, що по вулиці Микулинецькій в обласному центрі. З будівель невідомий зловмисник викрав камери відеоспостереження.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що до незаконного заволодіння майном причетний 30-річний тернополянин. Чоловік мешкав неподалік й обкрадав сусідні будинки. З фасаду однієї багатоповерхівки зняв дві відеокамери, з іншої – одну. Вартість кожного електронного апарату – 3600 гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення підозри.