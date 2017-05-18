У Тернополі п’яний водій врізався у “жигулі”

16 травня, близько 20-ї години, на вулиці 15 Квітня водій ВАЗ 21063 не впорався з керуванням і зіткнувся з Mercedes-Benz.

Патрульні поліцейські за кілька хвилин прибули на місце події. Винуватець ДТП був добряче напідпитку. Інспектори запропонували йому пройти освідування за допомого алкотесту драгер. Результат майже рекордний – 3.37 проміле алкоголю в крові. А це майже у 17 разів перевищує допустиму норму.

На правопорушника патрульні склали 2 протоколи за ст.124 КУпАП (ДТП) та ст. 130 КУпАП(Керування у стані алкогольного сп’яніння).