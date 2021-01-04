Тернопільські правоохоронці викрили серійного крадія

Працівники Збаразького відділення поліції відкрили кримінальні провадження щодо мешканця районного центру 1992 року народження. Підозрюваний обікрав помешкання місцевих жителів.

Як встановили правоохоронці крадій гостюючи в квартирі свого знайомого привласнив мобільний телефон, який знаходився на видному місці.

Ще один протиправний злочин він вчинив згодом. Зловмисник проник в чуже помешкання, звідки поцупив ноутбук та зарядний пристрій.

Викрадені речі працівники поліції вилучили.

Перевіряється причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території районного центру.

Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України. Міру покарання йому обере суд.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області