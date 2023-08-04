18:30 | 4.08.2023
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Тернопільські прокурори скерували до суду справу мелітопольського колаборанта

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Працював у незаконному правоохоронному органі в Запорізькій області — судитимуть колаборанта

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Якимівської громади Мелітопольського району, який добровільно обійняв посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

 
На посаді оперуповноваженого він, для виявлення громадян України, які не підтримують дії окупаційної влади, зупиняв автомобілі жителів навколишніх сіл, агітував мешканців Якимівської селищної громади влаштовуватись на роботу в окупаційну адміністрацію. Також колаборант розшукував громадян, які володіють зброєю і прагнуть звільнення окупованих територій Запорізької області та виконував інші злочинні завдання.
Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

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