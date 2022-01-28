Тернополянин привласнив електроінструменти на понад 15 000 гривень

Крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдало значної шкоди потерпілому інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції мешканцю міста 1984 року народження.

На лінію «102» надійшло звернення від тернополянина. Він зазначив, що його з підвального приміщення багатоквартирного будинку, невідома особа викрала чималу кількість електроінструментів. Завдані збитки заявник оцінив на суму понад 15 000 гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився приятель заявника 1983 року народження. Викрадене він реалізував в різні ломбарди міста, а кошти витратив на власні потреби. До слова, він вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Відомості про злочин правоохоронці внесли до Єдиного реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Триває слідство.