Вартість чужого велосипеда – 8 років за ґратами

Поліцейські повернули крадені велосипеди потерпілим.

А зловмисникам, котрі скоїли крадіжки, загрожує до восьми років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку двоколісника звернувся житель обласного центру. Ровер невідома особа викрала зі сходової клітки. Збитки потерпілий оцінив у майже 8 000 гривень.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше неодноразово судимий 40-річний тернополянин. Крадене у нього вилучили.

Вдалося повернути викрадене майно і жительці Озернянської громади. Жінка на вулиці залишила свій велосипед і на нього спокусився житель місцевої громади. Співробітники відділення поліції Зборова оперативно відреагували на звернення заявниці і встановили особу крадія. У скоєному той зізнався та добровільно видав чужий ровер.

За обома фактами крадіжок відомості внесно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу.