Тернопільські рятувальники одягли у вишиванку Святого Флоріана

Сьогодні тернопільські рятувальники одягли у вишиванку свого покровителя – Святого Флоріана, фігура якого височіє на фасаді Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Здавна скульптурні зображення цього святого встановлювали чи не в кожному населеному пункті Тернопільщини. До цього часу в області збереглись 7 таких оберегів від пожеж.

18 травня, у Тернополі з нагоди Дня вишиванки співробітники ДСНС поєднали два сакральних символи – Святого Флоріана, покровителя вогнеборців європейських країн та вишиту сорочку – код нації, її оберіг, який сьогодні є символом єднання українського народу в боротьбі з російськими загарбниками.