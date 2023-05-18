08:47 | 18.05.2023
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Зареєстровано майже 150 звернень від потерпілих внаслідок російської ракетної атаки по Тернополю

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Про це в ефірі “Радіо Рокс” розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. 

“В неділю, одразу після обстрілів було терміново скликане засідання комісії по надзвичайних ситуаціях – створено штаб по ліквідації наслідків, план дій, отримання інформації, що найперше необхідно зробити в першу чергу, і також створена комісія, завдання якої прийти та обстежити, зафіксувати, які ж саме об’єкти постраждали, які об’єкти підлягають ремонту, які мають бути демонтовані і заслухати пропозиції, що ж робити в першу чергу, –відзначив Сергій Надал, міський голова Тернополя. – На такі випадки, як сталися є передбачено план дій, сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення про затвердження цього плану дій – алгоритм залишається наступний – перше всі, хто чиї майно, приміщення, товарно-матеріальні цінності зазнали пошкодження чи збитків – повинні перше це звернутися на телефон – 102 – тобто мають зробити офіційну заяву, яка буде зареєстрована, в подальшому виїжджає слідчо-оперативна група, яка документує цей військовий злочин, прохання показати не лише приміщення чи обладнання, яке знищене, але й надати якщо це були залишки товарів, то надати і накладні, які підтверджують вартість товарів, щоб в подальшому можна було претендувати на компенсацію. Та комісія з залученням експертів фіксує нанесені збитки приміщенню, обладнанню, і в подальшому цей суб’єкт бере експерта, який визначає суму збитків. Наразі не існує механізму відшкодування таких збитків з державного бюджету, є постанова Кабміну, яка регулює, щоб це все зафіксувати. Очевидно, що це буде відшкодовуватися через міжнародний суд, після завершення війни, який буде стягувати гроші з країни-агресора, або за рахунок арештованого майна. В будь-якому випадку зараз необхідно правильно оформити документи, щоб мати можливість в майбутньому стягнути кошти”. 

На щастя у Тернопільській громаді внаслідок обстрілу не постраждали житлові будинки. 

“В нас зареєстровано лише три звернення, три скарги мешканців будинків, які знаходилися поруч, про те, що є певні пошкодження в їхніх квартирах, відповідно, ця комісія також обстежить та зафіксує для того, щоб допомогти отримати компенсацію. По фізичних особах, по населенню, які постраждали через ракетні обстріли є можливість компенсації коштів за рахунок державного бюджету, можна зареєструватися та подати відповідну заявку онлайн через застосунок “Дія”, акт обстеження комісії буде як підтвердження, щоб люди мали змогу отримати відшкодування”,зауважив Сергій Надал. 

За словами міського голови, по зверненнях черги немає. 

“Ми просили людей звертатися негайно і радили людям до приїзду слідчо-оперативної групи, хоча б не прибирати, не ліквідовувати збитки, але якщо в людей критична ситуація, приміром машина має виїхати в рейс, чи треба запускати в роботу якесь обладнання, і вони не можуть чекати – день, два, три тоді зафільмувати зробити відео і фотографії, і в подальшому ці матеріали передаються слідчим для долучення до справи”, – наголосив мер.

Станом на 17 травня на ранок зареєстровано 137 звернень від потерпілих внаслідок російської ракетної атаки по Тернополю та околицях в ніч з 13 на 14 травня. 

“Комісія не має змоги обійти всіх за один день – в перший день в понеділок – було опрацьовано 36 звернень, вчора – 15, сьогодні – будемо працювати якомога швидше, щоб не затягувати,сказав Сергій Надал. – Ми розраховували максимум до четверга цю роботу завершити, але буде знову ж таки залежати від тих збитків, що було втрачено, це може зайняти більше часу”.
Тернополяни

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