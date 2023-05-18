Зареєстровано майже 150 звернень від потерпілих внаслідок російської ракетної атаки по Тернополю

Про це в ефірі “Радіо Рокс” розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

“В неділю, одразу після обстрілів було терміново скликане засідання комісії по надзвичайних ситуаціях – створено штаб по ліквідації наслідків, план дій, отримання інформації, що найперше необхідно зробити в першу чергу, і також створена комісія, завдання якої прийти та обстежити, зафіксувати, які ж саме об’єкти постраждали, які об’єкти підлягають ремонту, які мають бути демонтовані і заслухати пропозиції, що ж робити в першу чергу, –відзначив Сергій Надал, міський голова Тернополя. – На такі випадки, як сталися є передбачено план дій, сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення про затвердження цього плану дій – алгоритм залишається наступний – перше всі, хто чиї майно, приміщення, товарно-матеріальні цінності зазнали пошкодження чи збитків – повинні перше це звернутися на телефон – 102 – тобто мають зробити офіційну заяву, яка буде зареєстрована, в подальшому виїжджає слідчо-оперативна група, яка документує цей військовий злочин, прохання показати не лише приміщення чи обладнання, яке знищене, але й надати якщо це були залишки товарів, то надати і накладні, які підтверджують вартість товарів, щоб в подальшому можна було претендувати на компенсацію. Та комісія з залученням експертів фіксує нанесені збитки приміщенню, обладнанню, і в подальшому цей суб’єкт бере експерта, який визначає суму збитків. Наразі не існує механізму відшкодування таких збитків з державного бюджету, є постанова Кабміну, яка регулює, щоб це все зафіксувати. Очевидно, що це буде відшкодовуватися через міжнародний суд, після завершення війни, який буде стягувати гроші з країни-агресора, або за рахунок арештованого майна. В будь-якому випадку зараз необхідно правильно оформити документи, щоб мати можливість в майбутньому стягнути кошти”.

На щастя у Тернопільській громаді внаслідок обстрілу не постраждали житлові будинки.

“В нас зареєстровано лише три звернення, три скарги мешканців будинків, які знаходилися поруч, про те, що є певні пошкодження в їхніх квартирах, відповідно, ця комісія також обстежить та зафіксує для того, щоб допомогти отримати компенсацію. По фізичних особах, по населенню, які постраждали через ракетні обстріли є можливість компенсації коштів за рахунок державного бюджету, можна зареєструватися та подати відповідну заявку онлайн через застосунок “Дія”, акт обстеження комісії буде як підтвердження, щоб люди мали змогу отримати відшкодування”, – зауважив Сергій Надал.

За словами міського голови, по зверненнях черги немає.

“Ми просили людей звертатися негайно і радили людям до приїзду слідчо-оперативної групи, хоча б не прибирати, не ліквідовувати збитки, але якщо в людей критична ситуація, приміром машина має виїхати в рейс, чи треба запускати в роботу якесь обладнання, і вони не можуть чекати – день, два, три тоді зафільмувати зробити відео і фотографії, і в подальшому ці матеріали передаються слідчим для долучення до справи”, – наголосив мер.

Станом на 17 травня на ранок зареєстровано 137 звернень від потерпілих внаслідок російської ракетної атаки по Тернополю та околицях в ніч з 13 на 14 травня.

“Комісія не має змоги обійти всіх за один день – в перший день в понеділок – було опрацьовано 36 звернень, вчора – 15, сьогодні – будемо працювати якомога швидше, щоб не затягувати, – сказав Сергій Надал. – Ми розраховували максимум до четверга цю роботу завершити, але буде знову ж таки залежати від тих збитків, що було втрачено, це може зайняти більше часу”.

Тернополяни