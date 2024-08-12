Бізнесу Тернопільщини відшкодовано 766 млн грн податку на додану вартість

Упродовж січня-липня цього року суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами з урахуванням перехідних залишків минулих періодів 766 млн грн податку на додану вартість.

Загалом за 7 місяців цього року про відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок в сумі 793 млн гривень заявили 173 суб’єкти господарювання краю.

За результатами проведених перевірок податковими органами області за сім місяців упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 48,1 млн гривень.

На початок серпня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 165 млн грн, в тому числі 149 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 млн грн – у судовому та адміністративному розгляді.