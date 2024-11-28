У тернопільському університеті започатковано стипендію імені Героя України Сергія Коновала

У ТНМУ започатковано стипендію імені Героя України Сергія Коновала для активних та ініціативних студентів, повідомляють у навчальному закладі.

У Тернопільському національному медичному університеті директор громадської організації «Фонд імені Сергія Коновала» Ольга Коновал та ректор ТНМУ Михайло Корда 27 листопада 2024 року підписали угоду про запровадження іменної стипендії, присвяченої пам’яті нашого випускника – Героя України Сергія Коновала.

Стипендія заснована Фондом імені Сергія Коновала для підтримки студентів нашого вишу, які мають вагомі результати у громадській, волонтерській і патріотичній діяльності. Ця грошова винагорода стимулюватиме молодь бути активнішими і свідомішими членами українського соціуму, формувати патріотичну життєву позицію, розвивати лідерські риси характеру, бути відповідальними і відданими Україні.

На отримання стипендії можуть претендувати ті студенти, які відповідають таким критеріям:

✅ є активними учасниками громадських організацій різних рівнів (університетських, міських, регіональних або всеукраїнських), які сприяють загальному суспільному розвитку, популяризації волонтерської та громадської діяльності;

✅ мають досягнення у спортивних, культурних, волонтерських, наукових або громадських заходах, які підтверджуються дипломами та/або сертифікатами;

✅ демонструють високу моральну відповідальність перед суспільством.

Бажаючі можуть подавати свої кандидатури особисто або ж їх висувають колективно від студентської чи викладацької спільноти. Переможців визначатиме спеціально створена комісія і погоджуватиме їх кандидатури з Фондом імені Сергія Коновала.

Претенденти на отримання стипендії подають заявку та підтверджуючі документи (копії дипломів, сертифікатів, рекомендації науково-педагогічних працівників університету, керівників громадських організацій, волонтерських центрів) після публічного оголошення про відбір стипендіатів.

Як зазначила Ольга Коновал, кожного семестру обиратиметься одна особа від ТНМУ для отримання іменної стипендії. Розмір грошової винагороди встановлює керівництво фонду.

Прессекретар ТНМУ Яніна Чайківська.



