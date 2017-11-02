Як тернопільські школярі на канікулах подбали про корисне дозвілля на перерві (Фото)

Учні 9-Б класу Тернопільської школи №28 вирішили використати шкільний коридор для “руханок”, на які запрошують сусідів з інших поверхів.

Зокрема активісти намалювали в коридорі третього поверху кольорові сліди в різному керунку, по яких можна стрибати.

“Що найважливіше для школяра? — пише у групі школи в Facebook Olha Slobodian. — Правильно: здоров’я! А щоб бути здоровим, потрібно що робити? Правильно! Більше рухатись. І ми, 9 – Б, вам у цьому допоможемо! На перерві – всі до нас, на 3 поверх! Пострибаємо разом! І не кажіть, що не чули!”.