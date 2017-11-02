Важко захворів викладач тернопільського університету

У колишнього декана, а тепер доцента географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету Олега Садовника лікарі діагностували рак.

Олегу Павловичу 46 років. Він народився в селі Буданів Теребовлянського району. Є кандидатом географічних наук.

Через неочікувану хворобу, яка раптово проявилася, небайдужих просять про допомогу на операцію та лікування. Реквізити: картка Приватбанку 5168 7427 0576 2957 на ім`я дружини Олега Павловича — Садовник Ліліі Михайлівни.