Тернопільські школярі вчились рятувати поранених

Як діяти на полі бою, як врятувати людину при пораненні та як правильно евакуйовувати, навчались учні 22 школи у місті Тернополі. Заняття старшокласникам проводили гвардійці 2 батальйону 2 Галицької бригаді Нацгвардії України.

Учні 10-х та 11-х класів таким чином провели урок захисту Вітчизни. Як розповів заступник командира батальйону майор Анатолій Якобчук, ініціатором такого активного уроку виступив саме викладач школи.

«Зазвичай ми показуємо дітям озброєння, розповідаємо про те, чим займаються військові, але цього разу вчитель попросив підготувати нестандартний урок, – розповідає майор Якобчук. – Тому інструктор з бойової підготовки навчав дітей так, як навчають нацгвардійців».

Діти змогли відчути себе, хоч і на кілька годин, справжніми військовими. Зі зброєю в руках вони навчались пересуватись в групах, обирали собі командирів, намагались вирішувати елементарні завдання.

Найцікавішим для всіх було навчання по тактичній медицині. Діти накладали турнікети, імітували поранення і, що важливо, навчились правильно переносити пораненого.

«Насправді це все ж може знадобитись і не військовій людині, – розповідає школярка Наталя. – От наприклад я вже знаю, яке положення треба надати людині, якщо вона втратила свідомість. Це ж може статись будь-де, хоч на зупинці, хоч у супермаркеті».

Аліна Новікова