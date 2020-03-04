Тернопільський університет став переможцем конкурсу “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті”
2 березня Інститут вищої освіти НАПН України оголосив результати першого циклу конкурсу “Програми вдосконалення викладання у вищій освіті”.
Визначено 10 вишів-переможців, в числі яких і Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
Партнери Проєкту “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті” (2019 – 2021 роки):
Advance HE (Велика Британія)
за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Мета Програми – підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання.
Відділ у справах молоді