Тернопільський університет став переможцем конкурсу “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті”

2 березня Інститут вищої освіти НАПН України оголосив результати першого циклу конкурсу “Програми вдосконалення викладання у вищій освіті”.



Визначено 10 вишів-переможців, в числі яких і Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.