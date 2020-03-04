14:32 | 4.03.2020
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Тернопільський університет став переможцем конкурсу “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті”

Irena 3 Views Прокоментуй!

2 березня Інститут вищої освіти НАПН України оголосив результати першого циклу конкурсу “Програми вдосконалення викладання у вищій освіті”.

Визначено 10 вишів-переможців, в числі яких і Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Партнери Проєкту “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті” (2019 – 2021 роки):

Мета Програми – підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання.


Відділ у справах молоді

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