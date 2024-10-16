Тернопільські спортсмени здобули три медалі на Кубку України з боксу

З 7 по 13 жовтня 2024 року на Рівненщині тривав Кубок України з боксу серед чоловіків та жінок, присвячений Дню захисників та захисниць України. У змаганнях взяли участь 186 боксерів та боксерок із 21-го регіону України. Повідомляють у міській раді.