Тернопільські спортсмени здобули три медалі на Кубку України з боксу
З 7 по 13 жовтня 2024 року на Рівненщині тривав Кубок України з боксу серед чоловіків та жінок, присвячений Дню захисників та захисниць України. У змаганнях взяли участь 186 боксерів та боксерок із 21-го регіону України. Повідомляють у міській раді.
Тернопільські спортсменки Каріна Вовк та Каріне Айрапетян не зазнали жодної поразки в своїх вагових категоріях та стали переможницями Кубку України. Ярослав Шнуровський у фінальній сутичці поступився спортсмену із Києва та посів другу сходинку.
Зазначимо, що обидві спортсменки є стипендіатками Тернопільської міської ради.
Наставником дівчат є Руслан Фірман, а Ярослава тренує Володимир Шнуровський. Вітаємо тернополян з успішним виступом на Кубку України.