Місцеві адміністрації можуть втратити право на бронювання підприємств, – ЗМІ

Обласні військові адміністрації можуть позбавити права на визнання критичних для економіки підприємств і цим питанням займатимуться тільки міністерства.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine з посиланням на слова співрозмовників в ОП.

Видання пише, що співрозмовник в ОП заявив, що початку жовтня у президента відбулася нарада, на якій обговорювалися питання мобілізації.

“Військові наголосили, що нинішня модель бронювання зриває мобілізаційні процеси”, – додав він.

Річ у тім, що 17 липня уряд запустив новий механізм бронювання через “Дію”, що прискорило процес, і зараз понад 1,5 мільйона людей мають бронь.

На тлі цього, Міноборони ініціювало аудит критичних для економіки підприємств. Президент доручив перевірити, чи всі підприємства, які отримали бронь, дійсно критичні для економіки.

У Дніпровській ОВА, наприклад, встановлено ще додатково вісім критеріїв, виконавши один із яких компанія може вважатися критично важливою, пише Forbes. Деякі місцеві адміністрації мають переліки з декількох десятків додаткових критеріїв.

Два співрозмовники видання в ОП та уряді очікують, що після аудиту ОВА можуть втратити право подавати критичні підприємства, і це буде робити лише кілька міністерств.

Підприємства, які не пройдуть аудит, втратять статус критичних і не зможуть бронювати співробітників.

Претензії до бронювання виникли зі списками, поданими обласними військовими адміністраціями (ОВА). Крім основних семи критеріїв, кожна ОВА має свій окремий перелік вимог для визнання критичних підприємств.