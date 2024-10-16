49 прокурорів Хмельниччини оформили інвалідність, “дахуючи” корупційну схему Крупи у МСЕК

Ця кримінальна драма шокує глибиною беспрєдєлу та безкарності влади.

Затримання 5 жовтня Тетяни Крупи – депутата партії Слуга народу, головної лікарки Хмельницької медико-соціальної експертизи, яка за хабарі масово оформляла свідоцтва про інвалідність, та її сина Олександра Крупи, начальника Пенсійного фонду Хмельницької області, які зберігали вдома у готівці та за кордоном у Австрії, Польщі, Туреччині та Іспанії понад 10 мільйонів доларів, та володіють трьома десятками будинків в Україні та Європі, викликала основне питання – так хто ж дозволяв Тетяні Крупі діяти на одній посаді безперервно 16 років?

Ми поставили 6 запитань до влади по цій страшній справі.

Відповідей ми не почули і тому вирішили допомогти розслідуванню.

Обставини справи, які стали відомі Цензор.НЕТ, однозначно показують, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну систему, яку створила Слуга народу Крупа, тому що були співучасниками корупційних схем.

Під час обшуку співробітниками Державного бюро розслідувань на робочому місці Т.Крупи у обласній МСЕК було знайдено 104 тисячі доларів, які у період 2-4 жовтня Крупа отримала з 30 громадян, тобто приблизно по 3-4 тисячі доларів з однієї особи за отримання свідоцтва про інвалідність. Корупційна схема працювала щоденно та масово, у порядку живої черги.

Більшість громадян, які принесли хабарі останнім часом, – жінки. Суть схеми в тому, що за наявності жінки-інваліда її чоловік оформлює собі догляд за інвалідом і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації. І статистика ухилянтів приховується, бо нікому не впаде в очі, що інвалідність оформлюють жінки. Корупція стала інструментом антидержавних дій в області – для зриву мобілізації.

Але чому корупційні схеми були викриті не місцевими правоохоронцями, а ДБР?

Виявити зв’язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців, які самі все задокументували.

Подивімось на орган, який відповідає за додержання законності та державне звинувачення – обласну прокуратуру Хмельницької області.

Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Т.Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду О.Крупи.

Наші джерела дозволили встановити список прокурорів-інвалідів з Хмельницької прокуратури, який не є остаточним:

1. Олійник Олексій Леонідович, прокурор Хмельницької області;

2. Олійник Ірина Олександрівна, дружина прокурора області, прокурор прокуратури Хмельницької області до 2024 року, за нашими даними зараз перевелась до обласного ТЦК Міноборони;

3. Мартинюк Олександр Григорович, начальник відділу прокуратури;

4. Нагребецький Сергій Станіславович, заступник начальника відділу прокуратури;

5. Ромась Сергій Іванович, начальник відділу прокуратури області;

6. Галус Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;

7. Луговий Олексій Петрович, начальник відділу прокуратури області;

8. Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;

9. Щербатюк Олександр Євгенович, начальник відділу прокуратури, за нашими даними зараз один з керівників у державній пенітенціарній службі;

10. Нікітюк Петро Григорович, начальник відділу прокуратури області;

11. Шпак Олег Олександрович, начальник відділу прокуратури області ;

12. Сідельников Руслан Вікторович, начальник відділу прокуратури області;

13. Войтюк Михайло Павлович, начальник відділу прокуратури області;

14. Козлюк Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;

15. Коханський Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;

16. Максимчук Микола Васильович, начальник відділу прокуратури області;

17. Барахтенко Ігор Михайлович, начальник відділу прокуратури області;

18. Львовський Олег Миколайович, начальник відділу прокуратури області;

19. Веселовська Ольга Петрівна, прокурор прокуратури області;

20. Сарело Володимир Петрович, прокурор прокуратури області;

21. Лісова Оксана Омелянівна, прокурор прокуратури області;

22. Романюк Роман Леонідович, прокурор прокуратури області;

23. Балюк Віталій Олександрович, прокурор прокуратури області;

24. Лунь Юлія Анатоліївна, прокурор прокуратури області;

25. Пронозюк Віталій Ігорович, прокурор прокуратури області;

26. Галишук Олександр Володимирович, прокурор прокуратури області;

27. Яремчук Ольга Олексіївна, прокурор обласної прокуратури;

28. Базан Олександр Вікторович, керівник окружної прокуратури;

27. Олійник Роман Володимирович, керівник окружної прокуратури;

28. Стецюк Сергій Іванович, керівник Волочиської окружної прокуратури;

29. Комар Іван Васильович, керівник окружної прокуратури міста Хмельницького;

30. Терлецький Олександр Цезарович, заступник керівника окружної прокуратури;

31. Бандура Борис Борисович;

32. Зубик Юрій Михайлович;

33. Арсенюк Віктор Миколайович;

34. Лисюк Іван Вікторович;

35. Заремба Олександр Іванович;

36. Поліщук Михайло Анатолійович;

37. Благовісний Андрій Станіславович;

38. Вітюк Євген Олександрович;

39. Боднарук Тетяна Євгенівна;

40. Скринник Максим Вадимович;

41. Лютак Богдан Васильович;

42. Кушнір Дмитро Володимирович;

43. Гучинська Ірина Миколаївна;

44. Туз Юрій Антонович;

45. Васильєва Любов Володимирівна;

46. Прокопчук Віталій Миколайович, прокурор окружної прокуратури;

47. Пітель Марина Василівна;

48. Сухоребрий Сергій Анатолійович, прокурор Летичівської окружної прокуратури;

49. Наконечний Сергій Олександрович, керівник Хмельницької окружної прокуратури.

З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор – Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури.

Подружжя обласного прокурора Олійника отримало 2,5 мільйона гривень з грошей пенсіонерів. Першим пенсію о 2017-му у віці 37 років оформив Олексій Олійник, тоді він отримав вперше 34397 гривень пенсії. У 2023-му Олексій Олійник і його дружина Ірина Олійник отримали кожен вже по 251 260 гривень . Очевидно, що чим вище посада на Хмельниччині, тим більше зростає ступінь інвалідності та тим більше грошей платив знайомим керівникам із кишені пенсіонерів голова Пенсійного фонду Крупа.

Навіщо прокурорам інвалідність? Тут не в грошах річ – кожен прокурор області має десятки гектарів землі, квартири, будинки, машини, вони і так не бідні люди. Але згідно з законодавством про працю інваліди мають перевагу під час працевлаштування і переміщення з посади на посаду, їх значно складніше звільнити. Наявність дружини інваліда – додаткова пдістава, щоб не допустити переведення прокурора зі “своєї” області, де у нього усі знайомі, майно, потоки налагоджені, в якусь іншу, область, не таку зручну. Тобто свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар’єру у найзручніший спосіб. А пенсії від Олександра Крупи були маленьким приємним бонусом за співпрацю.

Масштаби видачі інвалідних свідоцтв та пенсій у прокуратурі важко підрахувати, оскільки близькі родичі прокурорів, які не служили в прокуратурі, також оформлені інвалідами.

Так, згідно з декларацією керівника Волочиської окружної прокуратури Сергія Стецюка за 2023 рік, він отримав пенсію у розмірі 251 160 гривень. А його дружина Олена Стецюк – 32 200 гривень.

Згідно з декларацією керівника окружної прокуратури міста Хмельницького Івана Комара за 2023 рік, він отримав пенсію у розмірі 251160 гривень, а його дружина Ірина Комар – 32925 гривень.

Згідно з рішенням МСЕК, в Хмельницькій області майже не залишилось здорових прокурорів. Якщо порахувати за деклараціями загальну суму пенсій, які отримали тільки встановлені нами 50 прокурорів-інвалідів від платників податків, це становить як мінімум 54,1 млн гривень – деякі оформлювали пенсії з 2016 року, деякі останнім часом.

Фактично ми бачимо тісне переплетіння інтересів місцевих чиновників, які діють як одна єдина злочинна організація, підтримують та прикривають одне одного, володіють десятками та сотнями гектарів землі, купують собі будь-які необхідні рішення, відкрито вимагають хабарі та сприяють ухилянню від мобілізації. Тетяна Крупа діяла при чотирьох президентах, невдало балотувалась від Блоку Порошенка у 2015-му, але у 2020-му отримала місце депутата Слуги народу, стала депутатом обласної ради, після чого у 2020-му отримала посаду голови Пенсійного фонду для свого сина Олександра. Усі ці посади були, як ми розуміємо, отримані не випадково, посади отримали ті, хто найкраще “заносить” готівку з хабарів в усі потрібні кабінети.

Також у 2020-му отримав посаду прокурора області Олексій Олійник.

Очевидно, усі рішення МСЕК Хмельницької області щодо видачі свідоцтв про інвалідність усім працівникам правоохоронних органів Хмельницької області, а також членам їхніх родин, мають бути переглянуті.

Усі правоохоронці, які отримали інвалідність та пенсії з рук родини Крупи, і які не мають реальної інвалідності через особисту участь у бойових діях, мають бути негайно звільнені з правоохоронних органів та державної служби, засуджені, майно та гроші злочинців мають бути конфісковані для повного відшкодування втрат бюджету.

Мафія під час війни грабує державний бюджет та платників податків, розкрадаючи гроші, які могли піти на захист країни.

Мафія зриває мобілізацію та сприяє ухилянтам.

Мафія краде гроші у справжніх інвалідів та пенсіонерів.

Ми зробимо усе можливе, щоб імена усіх учасників цього злочинного угруповання як у прокуратурі так і в інших правоохоронних органах були відомі та не були забуті, щоб злочини не залишились без покарання.

Аналогічні перевірки мають бути проведені в усіх регіонах України.

Юрій Бутусов, censor.net