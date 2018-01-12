Тернопільські студенти можуть паралельно навчатись і стажуватись у французьких університетах!

В рамках Програми спільних дій між Україною і Францією в галузі науково-технологічного співробітництва університетом розвинута багаторічна результативна співпраця з лабораторіями провідних французьких університетів. Опубліковано більше 50 спільних наукових статтей у високорейтингових міжнародних журналах (Scopus, Web of Science), 4 з яких включені в Quantile (БД публікацій з імпакт фактором більше 4). За програмами спільного керівництва Сo-tutelle захищено 7 дисертацій (університети Паскаля Блеза Клермон-Ферран, м. Комп’єнь, м. Гренобль, Сорбона Париж-Південь). Науковцями ТНТУ виконувалась низка спільних проектів за підтримки різних міжнародних ґрантів, – повідомляє прес-служба навчального закладу.

Важливим є підписання в Парижі ректором університету професором Петром Яснієм угоди про науково-освітню співпрацю і підготовку магістрів за Програмами подвійних дипломів з Мережею Вищих інженерних шкіл Франції n+i, що дає можливість нашим кращим студентам паралельно навчатись і стажуватись у французьких університетах в рамках програм академічного обміну Erasmus+ та CampusFrance.

Підсумком цьогорічної співпраці стало наукове перебування завідувача кафедри програмної інженерії, директора Центру франко-української наукової кооперації і підготовки персоналу доктора фіз.-мат.наук, професора Михайла Петрика у листопаді-грудні 2017 року у Вищій школі індустріальних фізики і хімії Парижу ESPCI Paris Tech — одного з найпрестижніших вишів Європи і світу, з яким ТНТУ одним із перших в Україні має багаторічну плідну співпрацю.

«Метою мого наукового перебування, — говорить проф. М. Петрик, — було розвинути існуючі напрями співпраці: моделювання та ідентифікації систем компетитивної дифузії в неоднорідних нанопористих середовищах і методів аналізу електрофізіологічних сигналів ненормальних неврологічних рухів з провідними лабораторіями ESPCI Paris Tech-UPMC з подальшим залученням до цих досліджень магістрів, аспірантів та науковців кафедри й університету». Результатами перебування є наукові обговорення та формулювання нових задач відповідно до програм наукових досліджень, уточнення підходів до їх вирішення спільними франко-українськими командами, зокрема:

командою лабораторії «Mouvements anormaux et ganglions de la base: physiopathologie et thérapeutique expérimentale» Inserm U1127, CNRS UMR 7225, проф. Марі Відає, головою Національної федерації неврології Франції, UPMC Paris 6, Інститут головного та спинного мозгу Парижу (ICM), Головний медичний центр Парижу Пітіє Сальпетрієр — дослідження та цифровий аналіз ненормальних рухів;



ґрупою «ICM Plasticitéé du Cerveau» CNRS UMR 829 проф. Ф.-Б. Віалет, ESPCI Paris Tech — математичні методи аналізу «Neurofeedback»;



командою «Génies des Procèdes Industriels» CNRS, проф. Е. Воробієва, Комп’єнський технологічний університет — продовження досліджень систем фільтрації в неоднорідних середовищах, підготовка докторантів за спільним керівництвом.

Відбулися також обговорення з виконавчим директором Мережі вищих інженерних шкіл Франції n+i Ж.-П. Тротіньйоном щодо реалізації французько-польсько-української Програми потрійних дипломів магістрів за участю ТНТУ.

Проф. М. Петрик взяв участь у роботі наукової конференції, організованої ESPCI Paris, присвяченої П’єру Кюрі «Pierre Curie. Science et Media», виступивши з короткою доповіддю «Іван Пулюй — першовідкривач Х-променів». Науковець відвідав міжнародний міжуніверситетський семінар з ІТ-технологій «Journée Technolоgies Informatiques 2017», що проводився з метою розширення співробітництва в галузі ІТ-освіти, академічних обмінів, програм подвійних дипломів, науково-освітніх проектів.

В рамках двосторонніх зустрічей пройшли обговорення з відповідальними представниками вишів Франції (TELECOM, EPITA Paris, Університет Лотарінґії та ін.), де презентовано систему підготовки фахівців, навчальні програми ІТ-спеціальностей, результати кооперації ТНТУ з французькими лабораторіями.

В підсумку досягнуто домовленостей щодо підготовки і підписання білатеральних угод про науково-освітню кооперацію, академічних обмінів, участі в міжнародних проектах.

Ринок праці ІТ-індустрії Франції сьогодні є одним з найбільших у Європі і щорічно вимагає додатково понад 50 тисяч високваліфікованих програмних інженерів та інших ІТ-фахівців. Сукупність цих чинників дає перспективи подальшого розвитку науково-освітнього співробітництва ТНТУ з університетами Франції.

Більш детально про науково-освітню співпрацю у матеріалі кафедри програмної інженерії: Результати та перспективи українсько-французької наукової кооперації