Вулицям Танцорова та Живова у Тернополі пропонується повернути історичні назви

До 30 червня у Тернополі триватиме громадське обговорення щодо перейменувань 13-ти вулиць у місті, що мають радянське або російське походження. Серед вулиць, що пропонуються на перейменування, є вулиці Танцорова та Живова, яким пропонується повернути історичні назви.

Чому пропонується перейменувати вулиці Танцорова та Живова?

· Танцоров Григорій Васильович – росіянин, радянський військовий, молодший лейтенант, командир батареї самохідних артилерійських установок. Герой Радянського Союзу (29 травня 1944 нагороджений посмертно). Орден Вітчизняної війни 2-го ступеня.. Народився 20 вересня 1908 року в селі Золотому, нині Красноармійського району Саратовської області в сім’ї службовця. Росіянин. Жив у Саратові. Помер – 10 березня 1944.

· Живов Анатолій Павлович – росіянин, рядовий радянської армії. Герой Радянського Союзу (1944, посмертно). Народився – 8 березня 1925, с. Кузьмищево, Таруського району, Калузької області, Росія. Помер – 12 квітня 1944 р.

Які назви цим вулицям пропонується присвоїти?

· Вулиця Танцорова на вулицю Старий Поділ. Південно-західна низинна частина старого міста, що прилягала до надсеретянських боліт, тягнулася долом на південь від Надставної церкви. Згодом утворилися вулиці Подільська Нижча і Подільська Вища, які тягнулися майже паралельно. Поділ заселяли люди різних національностей і занять — переважно ремісники, поденні робітники і міщани-хлібороби. В описі міста, складеному комісаріатом поліції міста Тернополя наприкінці 1920-х років, у четвертій дільниці міста (Поділ і прилеглі вулиці) проживало близько 80 % євреїв — торговців птицею, кіньми, прядивом та іншими товарами.

· Вулиця Живова на вулицю Торго̀виця. Історична назва вулиці, відома ще за часів Австро-Угорщини (1867-1918), містить згадку про її торгівельне минуле.

Де можна підтримати перейменування або залишити коментар? Залишити коментар щодо перейменування вулиць можуть повнолітні громадяни України, зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, двома способами:

через портал «Електронні консультації та обговорення» за посиланням

письмово через відділ звернень Тернопільської міської ради за адресою м. Тернопіль, вул. Листопадова,6 із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та адреси особи, яка їх подає.