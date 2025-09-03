Тернопільських дітей запрошують на заняття велоспортом

Дитячо-юнацька спортивна школа №1 у Тернополі оголосила набір юних спортсменів у секцію велоспорту. До занять запрошують хлопців та дівчат 2014-2015 років народження, які люблять активний спосіб життя та хочуть розвивати свою фізичну витривалість.

Тренування з велоспорту – це не лише можливість навчитися впевнено керувати велосипедом, а й шанс займатися професійним спортом, брати участь у міських, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Запис до секції здійснюється в електронному форматі – через мобільний додаток «е-Тернопіль» або на «Порталі мешканця». Це зручно і дозволяє батькам швидко та без черг оформити заявку.

Що потрібно зробити для реєстрації на спортивні групи дітей у ДЮСШ міста:

ОНОВІТЬ додаток «е-Тернопіль» до останньої версії – це важливо як для Android, так і iOS.

Зареєструйтеся або увійдіть у додаток.

У розділі «Профіль – Діти» додайте інформацію про дитину.

Або ж зареєструйтеся на Портал мешканця «е-Тернопіль» з комп’ютера.

Для вашої зручності дивіться покрокову відеоінструкцію:

Як додати дитину в профіль: https://www.youtube.com/watch?v=0ENMDCC-rP0

Як подавати заявку на запис: https://www.youtube.com/watch?v=xxXHG-5cANk