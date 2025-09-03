У Шумську пропонують п’ять ділянок для забудови: житло, торгівля та інфраструктура

Шумська громада виставила на відкриті земельні торги в системі «Прозорро.Продажі» п’ять ділянок для реалізації інвестиційних проєктів.

Територія розташована в місті Шумськ, поруч із автомобільною дорогою регіонального значення Р-26 (вулиця Українська). Ділянки вільні від забудови та призначені для будівництва багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної й ринкової інфраструктури, а також для розвитку комерційних площ.

На торги виставлено такі лоти:

0,4000 га під житлову забудову – аукціон 24 вересня 2025 р. деталі;

0,4000 га під житлову забудову – аукціон 25 вересня 2025 р. деталі;

0,3288 га під житлову забудову – аукціон 26 вересня 2025 р. деталі;

0,4825 га під житлову забудову – аукціон 2 жовтня 2025 р. деталі;

0,8043 га під будівлі торгівлі – аукціон 1 жовтня 2025 р. деталі.

У громаді наголошують, що це вигідна можливість для бізнесу та інвесторів, адже територія має зручне розташування та перспективи для розвитку житлової та комерційної інфраструктури.