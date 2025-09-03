Ворожий удар по Хмельниччині: є жертва та масштабні пошкодження інфраструктури

Сьогодні вночі та вранці ворог знову атакував Хмельниччину. Сили протиповітряної оборони знищили дві ракети та три ударні дрони Shahed, ще один дрон був втрачений локаційно.

На жаль, внаслідок атаки загинув місцевий мешканець 1980 року народження. Чоловік перебував на місці ворожого удару під час ранкової атаки. Для його пошуку рятувальники залучали пошукову собаку.

За даними Хмельницької міської ради, зафіксовано значні пошкодження:

вибито понад 50 вікон у навчальному закладі та понад 100 у житлових будинках;

пошкоджені нежитлові приміщення, приватні гаражі, автівки, комунальна інфраструктура;

знищено два тролейбуси;

у одному з сіл громади виникли проблеми з електропостачанням.

Висловлюємо співчуття родині загиблого.