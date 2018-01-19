У чомусь Тернопільщина таки перша!

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України представило економічний розвиток у розрізі регіонів України за січень-листопад 2017 року.

Тернопільщина посідає 1-ше місце у рейтингу по приросту сільськогосподарського виробництва, який у нашій області складає 7,5%. Це найбільший показник в Україні.

Друге місце – у Хмельницької області (6,7%), а третє – у Донецької (6,2%). Останні місця розділяють Харківська, Черкаська та Полтавська області.

Детальніше – в інфографіці:

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