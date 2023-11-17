Тернопільський бізнесмен через недобросовісність може сісти на три роки

7000 доларів за авто відмовився повертати продавцеві місцевий бізнесмен.

Він купив у чоловіка дві автівки. Гроші домовився віддавати частинами, а це – 28 тисяч доларів. Частину коштів чоловік сплатив, а от 7 тисяч доларів віддавати відмовився, мотивуючи це відсутністю грошей. Аби повернути своє, потерпілий звернувся до поліції.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 190 ККУ. Триває перевірка.

Згідно ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України за шахрайство передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк до 3 років.