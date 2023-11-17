Сили ППО вночі знищили 9 з 10 ударних безпілотників

Повітряні Сили вночі знищили 9 із 10 запущених «шахедів» у небі чотирьох областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що вночі 17 листопада російська армія атакувала десятьма ударними безпілотниками типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ (рф).

В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.

До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому. Попередньо без втрат.