Тернопільський гурт побореться за путівку на «Євробачення-2020»

Гурт « TVORCHI» з Тернополя бере участь у відборі на найбільший пісенний конкурс – «Євробачення». 22 січня відбудеться жеребкування, за результатами якого і визначиться порядок виступів у першому та другому півфіналах. А 8-го та 15 лютого відбудуться прямі ефіри національного відбору на «Євробачення-2020». Тримаємо кулаки за наш гурт та чекаємо на успішні результати.

Музичний гурт «TVORCHI» (творчі) заснований у 2018 році двома юнаками. Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні з Нігерії – молоді, перспективні, амбіційні молодики, які просто не уявляють свого життя без музики. Найдивніше те, що хлопці обожнюють створювати нову музику, свою, яка буде виражати їхній характер, хоча музичної освіти немає в обох. Познайомилися Андрій і Джеффрі на вулиці за досить кумедних обставин. Андрій хотів перевірити свої знання англійської мови. Жарти, гарний настрій, розуміння смаків одне одного – і ось цей гурт знімає кліпи, випускає нові хіти та є запрошеними гостями на багатьох дійствах міста.

Конкретного стилю музики гурт не має, оскільки хлопці стараються об’єднувати їх. Бажання музикантів – через свою музику показати людям, що варто відпочивати від повсякденної рутини, вміти розслаблятися й танцювати так, як тобі підказує тіло. Останній кліп, який випустили хлопці, має назву «Believe», саме цей трек за добу набрав понад 100 тисяч переглядів. До речі, зйомки цього кліпу теж проводились у рідному місті. У занедбаному кафе «Перлина» на «Ватрі» та школі №2. Бюджет цього кліпу становив майже 3 тисячі гривень, однак його успіх та попит вражають.

Бажаємо хлопцям успіху та чекаємо в рідному місті з перемогою.

Соломія Вершигора



