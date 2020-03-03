Тернопільський коледж відновив роботу харчоблоку після масового спалаху харчової інфекції

Спалах харчової токсикоінфекції в ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» в м. Збараж Тернопільської області локалізовано та ліквідовано.

Організовано та перевірено виконання комплексу протиепідемічних заходів, припису Держпродспоживслужби, відібрані контрольні взірці для лабораторного дослідження (змивів, води питної).

Керівництво навчального закладу виконало припис Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області та усунуло порушення санітарного законодавства.

За результатами експертних висновків Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби щодо проведених лабораторних досліджень з об’єктів навколишнього середовища у приміщеннях закладу, взірців води відхилень не виявлено. Розпорядженням Головного державного інспектора Тернопільської області – начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області з 03.03.2020 року відновлено роботу харчоблоку Державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою».

До порушників застосовані заходи адміністративного впливу.

Навчальний заклад з сьогоднішнього дня працює в звичному режимі.