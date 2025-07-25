Тернопільський музей поповнився оновленим нарукавним знаком роти «Махно»

Фондова скарбниця Тернопільського обласного краєзнавчого музею отримала оновлений варіант нарукавного знаку роти «Махно», який подарував командир 2 стрілецької роти 83 батальйону 105 окремої бригади територіальної оборони, Роман Яріш (позивний «Яр»). Новий знак виготовлений з темної тканини у формі щита іспанського типу, з малюнком, що зображує стилізований череп у зеленому кунтуші з двома револьверами в руках. На знаку написано: «Це моя земля» і «Рота Махно».

Історія Романа Яріша та роти «Махно»

Роман Яріш народився в 1985 році в селі Воля Тернопільського району. Після навчання на військовій кафедрі Бережанського агротехнічного інституту він працював на «Микулинецькому броварі». З початком повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Роман вирішив змінити професію та приєднався до лав ЗСУ. Спочатку служив в Управлінні 105 окремої бригади територіальної оборони, а згодом став командиром 2 стрілецької роти 83 батальйону.

Після загибелі першого командира роти, Сергія Короля (позивний «Махно»), Роман Яріш взяв на себе командування підрозділом і вирішив зберегти назву роти на честь свого побратима. У 2024 році він ініціював створення оновленого варіанту нарукавного знаку для солдат, як відзнаку за бойові заслуги.

Відгуки побратимів та характеристика командира

Сержант 2 стрілецької роти Роман Пона зазначає, що Роман Яріш, як і його попередник, сержант «Махно», відзначається великою відданістю своїй справі та докладає максимальних зусиль для збереження підрозділу. «Яріш дуже толковий, він навчився літати на дронах, і з самого початку мав прагнення воювати», — каже Роман Пона.

Бойові успіхи роти на межі Сумської та Харківської областей, за словами Пони, — це заслуга організаційних здібностей командира. «Як командир поставив роботу, так ми й показали себе», — зазначає він.

Нарукавний знак як символ бойового братерства

Нарукавний знак роти «Махно» став символом бойового братерства та пам’яті про перший склад роти і її першого командира, Сергія Короля. Цей знак, що тепер зберігається в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, є важливою частиною історії тернопільських захисників і відзначає бойові заслуги тих, хто служить у рідній Україні.

Інформацію підготувала старший науковий співробітник Ольга Дудар