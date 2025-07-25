Тернопіль вшанує пам’ять загиблих під час теракту в Оленівці

28 липня о 19:30 на Театральній площі Тернополя відбудеться акція-вшанування пам’яті українських військовополонених, загиблих під час теракту в Оленівці. Цей злочин, скоєний російськими військами в ніч із 28 на 29 липня 2022 року, став трагічною сторінкою в історії війни, коли українські захисники «Азовсталі» стали жертвами масового вбивства в селищі Молодіжному.

Ми не маємо права забути про кожного, хто віддав своє життя за нашу свободу. Цей захід стане нагадуванням для всіх нас про жертви, які приносить ця війна.