Тернопільський мистецький коледж впроваджуватиме спільні проєкти із закладами культури Львова

Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької підписав меморандуми про співпрацю з двома закладами культури Львова – Музично-меморіальним музеєм Соломії Крушельницької та Львівським академічним будинком органної та камерної музики. Повідомляють у навчальному закладі.

«Такі творчі контакти не тільки відкривають нові можливості для наших талановитих студентів та викладачів, а й сприяють творчій співпраці, яка є взаємовигідною та корисною як для нашого навчального закладу, так і для закладів культури», — наголошує керівник коледжу Сергій Маловічко.

Зокрема, у меморандумі йдеться про те, що «сторони керуються взаємною зацікавленістю в спільному розвитку інноваційного потенціалу, створення культурних благ, популяризації класичної музики».

Коледж, музей та будинок органної музики домовилися брати участь у спільних творчих, інноваційних проєктах, проводити спільні творчі, культурні та освітні заходи, обмінюватися інформацією та досвідом.

«Ми започаткували чудову співпрацю», – так прокоментував подію в.о.директора музею Соломії Крушельницької у Львові та директор-розпорядник будинку органної та класичної музики Тарас Демко.