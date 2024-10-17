Про це повідомляє пресслужба Святого Престолу. Митрополита Тернопільсько-Зборівського Василя Семенюка наслідує єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Теодор Мартинюк. Єпарха Сокальсько-Жовківського Михайла Колтуна — єпископ-помічник Сокальсько-Жовківської єпархії Петро Лоза. Екзарха Донецького Степана Менька — єпископ-помічник Донецького екзархату Максим Рябуха.

Відповідно до кан. 210 Кодексу канонів Східних Церков, єпархіальний єпископ, який досяг 75-річного віку або став нездатним виконувати свої обов’язки через стан здоров’я, подає зречення з уряду. Єпархіальні єпископи, які служать у межах патріаршої Церкви, подають зречення на ім’я Патріарха. Для його прийняття необхідна згода Постійного Синоду, якщо раніше не було запиту від Синоду Єпископів.

Біографічні довідки

Владика Теодор Мартинюк народився 1 лютого 1974 року в с. Дора Надвірнянського району Івано-Франківської області. У 1993 році вступив до Свято-Успенської унівської лаври Студійського уставу, де в 1997 році отримав малу схиму. Богословську освіту здобув у Люблінському католицькому університеті. Канонічне право вивчав у Римі: східне канонічне право — у Папському східному інституті, а юриспруденцію — у Папському Григоріанському університеті. Крім цього, студіював французьку мову в Парижі.

Священничі свячення отримав 20 січня 2000 року з рук владики Юліана Ґбура, єпарха Стрийського. У 2010–2015 роках був ігуменом Свято-Успенської унівської лаври, викладав східне канонічне право в Папському східному інституті та служив заступником голови Ради вищих настоятелів чоловічих інститутів богопосвяченого життя УГКЦ.

12 березня 2015 року був призначений єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівської архиєпархії та титулярним єпископом Мопти. Єпископська хіротонія відбулася 22 травня 2015 року в Зарваниці. Головним святителем став Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, а співсвятителями — архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василь Семенюк та єпископ-помічник Львівської архиєпархії Венедикт Алексійчук.

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Владика Петро Лоза народився 3 червня 1979 року в с. Колоденці Кам’янка-Бузького району Львівської області. У 1997 році вступив до Згромадження Найсвятішого Ізбавителя (редемптористи), де у 2003 році склав вічні обіти. Богословську освіту здобув в Інсбруцькому університеті в Австрії.

Священничі свячення отримав 26 серпня 2007 року з рук архиєпископа і митрополита Львівського Ігоря Возьняка у Львові. Як священник служив у Вінниці, Гніздичеві-Кохавино, Львові та Чернігові.

12 квітня 2018 року був призначений єпископом-помічником Сокальсько-Жовківської єпархії та титулярним єпископом Паніума. Єпископська хіротонія відбулася 12 липня 2018 року в катедральному соборі Святих апостолів Петра і Павла в Сокалі. Головним святителем був Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, а співсвятителями — митрополит Львівський Ігор Возьняк і єпарх Сокальсько-Жовківський Михайло Колтун.

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Владика Максим Рябуха народився 18 травня 1980 року у Львові. У 1999 році вступив до Салезіанського згромадження, де у 2005 році склав вічні обіти. Вивчав філософію і богослов’я в Папському салезіанському університеті в Італії. Крім того, здобув вищу освіту в Міжрегіональній академії управління персоналом (спеціаліст із правознавства), Національному університеті «Львівська політехніка» (магістр управління навчальними закладами) та Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника (магістр із соціальної педагогіки).

Священничі свячення отримав 4 серпня 2007 року з рук владики Андрія Сапеляка у Львові. Як священник служив у Львові, Винниках, Одесі, Дніпрі та Києві. У 2016–2018 роках працював в Апостольській нунціатурі в Україні як перекладач нунція.

19 вересня 2022 року був призначений єпископом-помічником Донецького екзархату та титулярним єпископом Стефаніяко. Єпископська хіротонія відбулася 22 грудня 2022 року в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Головним святителем був Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, а співсвятителями — екзарх Донецький Степан Меньок і єпископ-помічник Київської архиєпархії Йосиф Мілян.