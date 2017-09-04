Тернопільський технічний університет отримав сертифікат міжнародного стандарту ISO

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя отримав сертифікати, які підтверджують відповідність системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Про це повідомив ректор вишу Петро Ясній 1 вересня під час посвяти першокурсників у студенти. Сертифікація за стандартом ISO 9001: 2015 забезпечує пріоритетну позицію вишу на ринку освітніх послуг.

Сертифікат відповідності ISO 9001:2015 – це міжнародний документ, який підтверджує досягнення вищим навчальним закладом високого ступеня якості управління. Такого типу сертифікація системи менеджменту є невід’ємною частиною сучасної життєдіяльності університету.

“Один із сертифікатів виданий німецьким сертифікаційним органом “DQS-Group”(31400225 QM15 від 31.08.2017 укр. (PDF, 736.8 KiB) та 31400225 QM15 від 31.08.2017 нім. (PDF, 720.4 KiB) ), який входить в трійку лідерів серед сертифікаційних органів у світі, що свідчить про міжнародне визнання якості освітньої діяльності, — зазначив ректор ТНТУ. — Інший сертифікат єдиного міжнародного зразка IQNet (DE-31400225 QM15 (PDF, 105.0 KiB) ), виданий міжнародною сертифікаційною мережею (зі штаб квартирою у м. Берн, Швейцарія), що об’єднує 37 провідних органів з сертифікації в 34 країнах світу. Міжнародний сертифікат IQNet дозволяє ТНТУ без додаткових аудитів оформити сертифікат ISO 9001 будь-якого з членів міжнародної мережі, що є підтвердженням міжнародного визнання Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя».

Стратегія розвитку вищої освіти України передбачає застосування європейських принципів і підходів до задоволення зростаючих потреб потенційних споживачів освітніх послуг. Саме тому, для вирішення цих завдань у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя запровадили досвід найкращих зразків і моделей вищої освіти, створених на базі міжнародних стандартів.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя отримав сертифікати, які підтверджують відповідність системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ІSO 9001:2015 видані німецьким сертифікаційним органом “DQS-Group”, який входить в трійку лідерів серед сертифікаційних органів у світі, що свідчить про міжнародне визнання якості освітньої діяльності. Сертифікат єдиного міжнародного зразка IQNet, виданий міжнародною сертифікаційною мережею ( зі штаб квартирою у м. Берн, Швейцарія), що об’єднує 37 провідних органів з сертифікації в 34 країнах світу. Міжнародний сертифікат IQNet дозволяє ТНТУ без додаткових аудитів оформити сертифікат ISO 9001 будь-якого з членів міжнародної мережі, що є підтвердженням міжнародного визнання Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Результативне функціонування системи управління якістю (СУЯ), підтверджене сертифікатом ISO 9001, дає низку переваг, серед яких поліпшення управління університетом, зростання конкурентноспроможності, розширення переліку країн громадяни яких здобуватимуть освіту в ТНТУ, участь у міжнародних програмах та проектах із залученням грантів, додаткове підвищення рейтингу та іміджу університету, інтеграція до європейського освітнього простору.