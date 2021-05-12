У зону ООС відбули бійці батальйону Тернопіль та працівники патрульної поліції

Зведений загін бійців батальйону Тернопіль та працівників патрульної поліції 11 травня відправили у зону ООС на два місяці.

Голова обласної державної адміністрації Володимир Труш побажав поліцейським повернутися додому в такому ж складі, у якому вони відбувають на схід.



– Дуже хочеться, щоб більше не було ротацій. Але все-таки ви мусите виконувати завдання і відправлятися на схід. А там, окрім ворожих куль вас підстерігатиме ще одна невидима небезпека – коронавірус. Гадаю, ви свідомі того, що носіння масок, гігієна – це те, що може вберегти ваше здоров’я. Повертайтеся додому всі живі-здорові і дуже хочеться надіятися, що ця ротація – остання.

На щасливу службу правоохоронців благословили священники. Начальник Головного управління Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол звернувся до підлеглих з настановами про дотримання дисципліни та порядку.

Рідні та друзі провели поліцейських з побажаннями повернення в тому ж складі, що відбувають.