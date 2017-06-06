Тернопільський національний технічний університет відзначив День народження

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя відзначив 57-му річницю з дня заснування

2 червня святковим концертом в актовій залі освітньо-мистецького центру “Політехнік” завершився тижневий марафон заходів, присвячених 57-й річниці з дня заснування вишу.

Цього дня велика дружня родина політехніків, а також друзі університету за традицією зібралися разом на урочистій академії, щоб згадати хвилини радостей і перемог, які відбулися за цей рік в стінах навчального закладу. Почути, чим живе університет сьогодні, стати свідком нагороджень найкращих викладачів, співробітників та студентів.

З вітальним словом виступив ректор університету професор Петро Ясній. Він щиро привітав усіх присутніх і побажав всім наснаги та творчих успіхів. “Ця сторінка написана вашими добрими справами на ниві підготовки висококваліфікованих фахівців, наукових досліджень, міжнародної співпраці. Дякую за плідну працю проректорам, членам ректорату, деканам, директорам коледжів, завідувачам кафедр, студентам та усій університетській громаді”, – зазначив ректор.

Особисто привітати університет з днем народження та вручити нагороди прийшли начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Хома Ольга Зіновіївна, керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Бабійчук Іван Геннадійович та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюра Леонід Олексійович.

Почесні гості вручили викладачам та студентам ТНТУ відзнаки Тернопільської ОДА, Обласного управління освіти, Тернопільської міської ради.

Також в рамках урочистої академії відбулося вручення Диплому Почесного Доктора Doctor Honoris Causa

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя президенту компанії «Устронянка» Miхалу Божеку та директору фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, академіку НАН України, д.т.н., проф. Назарчуку Зіновію Теодоровичу.

Іншою цікавою ініціативою цього дня стало відкриття в університеті сучасного комп’ютерного класу. Такий подарунок ТНТУ підготувала компанія «Устронянка», головний партнер університету у проведенні міжнародної практики студентів та один з найбільших лідерів з виробництва безалкогольних напоїв на ринку Польщі.

В завершення урочистостей учасники дійства побували на вечорі європейської класичної та популярної музики у супроводі симфонічного оркестру в Тернопільській обласній філармонії.