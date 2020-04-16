Тернопільський перинатальний центр «Мати і дитина» отримав апарат ШВЛ та пральну машину

Сьогодні, 15 квітня, архієпископ та митрополит Василій Семенюк від усієї Тернопільсько-Зборівської архиєпархії вручив Тернопільському обласному клінічному перинатальному центру сертифікат про передачу апарату штучної вентиляції легень ВМС Н-80 та пральної машини SAMSUNG.

Цінні подарунки передали виконувачу обов’язків генерального директора комунального некомерційного підприємства Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради Надії Заріцькій.

Владика Василій окреслив важливу роль церкви у нинішній непростій ситуації та наголосив на тому, що священнослужителі мають підтримувати та допомагати вірянам, а ще подякував медикам за мужність та відданість справі.

Участь у церемонії передачі взяли голови обласної ради Віктор Овчарук, заступник голови облради Василь Деревляний, священнослужителі та колектив пологового.

Віктор Овчарук подякував митрополиту за цінний подарунок.

– Велике спасибі вам, Високопреосвященний владико, і у вашій особі усім священнослужителям Тернопільсько-Зборівської архиєпархії за допомогу та підтримку в такий складний для усіх нас час. Цим апаратом при необхідності буде надана допомога пацієнтці, що допоможе врятувати життя. Але не менш важливі ваші молитви, ваші добрі та обнадійливі слова та проповіді. Це надає силу духу усій нашій Тернопільській спільноті. Обласна рада не стоїть осторонь потреб краю. Понад 29 мільйонів вже виділено з бюджету області на заходи щодо боротьби з коронавірусм, – зазначив очільник обласної ради.

Голова облради вручив Надії Заріцькій засоби особистого захисту від коронавірусу для медперсоналу пологового центру.

У свою чергу в.о. керівника комунального некомерційного підприємства Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради подякувала Тернопільсько-Зборівській архиєпархії, очільникам краю, благодійникам та меценатам, бізнесменам – усім, хто допомагає ввіреній їй установі.