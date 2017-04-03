24 березня відбулося одне з найбільш загадковіших пленарних засідань Тернопільської міської ради. Незважаючи на те, що депутати дізналися про його проведення лише напередодні пізно ввечері, а представники ЗМІ тільки за півгодини до його проведення, його “режисери” справилися з роботою на всі 100. Лише одне питання розглянули народні обранці. Але яке – узаконили незаконне!

Тернополяни мають знати в обличчя своїх героїв. Це більшість депутатів з фракції ВО «Свобода» та БПП, Радикальна партія та фракція ВО «Батьківщина» в повному складі, більшість представників «Народного контролю» (на фото).

Ситуацію щодо прийняття змін до основного містобудівного документу Тернополя по полицях розклав відомий тернопільський громадський активіст Олександр Філь.

– Після того, як на першому засіданні сесії міської ради меру Сергію Надалу не вдалося протягнути зміни до Генплану, він скористався перевіреним прийомом – створив комісію для обговорення проблемних питань. І воно нормально – усі фракції, громадськість подали зауваження, які ми обговорювали протягом тижня. Я трохи був здивований, Сергій Віталійович практично з усіма зауваженнями погодився. На усіх засіданнях вели протокол. Класика, як книжка пише. У пропозиції громадськості був пункт – повернути межі парків. Пан Надал запропонував провести окремо засідання земельної комісії, де розглянути окремо кожну земельну ділянку. На тій комісії прийняли позитивне рішення –всі ділянки, які «відтяли» у парків, де немає забудов, повернути у зелені зони. Протокол комісії направили п. Надалу, – зауважив пан Філь.

Учасники процесу сподівалися на чесне слова міського голови та цивілізовані правила гри від керівництва міста, тому й дещо розслабилися. Але як показали наступні події, цього не слід було робити. Бо очікувати джентльменства з боку Сергія Надала – не варто, і це вже перевірено роками.

– Сесія була підготовлена поспіхом. Депутати отримали повідомлення ввечері. На руки таблицю змін до Генплану надали вже в залі, щоб не встигли проаналізувати. Весь процес – суцільна схема. На жаль, опозиція до цього не була готова. Ніяких обговорень перед голосуванням не було. Все йшло нахабно, з ігноруванням усіх демократичних процедур, хоча п. Надал весь час наголошував, що громадськість приймала участь. Із списку змін випали практично усі принципові питання. У тому числі відновлення меж парків. Коли депутат А. Шкула запитав Надала, чому тих змін немає у таблиці, була блискавична відповідь: «Вирішимо у робочому порядку!». Вважаю, що сесія була проведена з грубими порушеннями законодавства, повним ігноруванням демократичності, – заявив Олександр Філь.

Чому так сталося, що знайшлося аж 26 депутатів, які надали згоду на подальше нищення Тернополя. Погодилися, щоби надалі забудовували парки, сквери, стадіони. Будували багатоповерхівки у приватному секторі без елементарного благоустрою – без зелених зон, дитячих майданчиків, стоянок автомобілів. Щоби надалі створювали нестерпні умови життя, забирали життєвий простір та повітря.

– Реалізація цих задумів зробить Тернопіль непридатним для здорового життя. Це злочин проти громади, цивілізованих правил життя. Це рішення прийняли особи, які себе видають за патріотів. Ситуація підтвердила що основний ворог України – це корупція та продажність під її тиском. Упевнений, що ці зламані духом люди недобре подумали, як їх рішення відіграється на сім’ях та дітях. Шкода, що ці українці не цінують рідне місто, рідну землю, а докладаються до нищівних процесів, гублячи власну людську гідність. Натомість тернополяни мають знати, хто прийняв рішення, коли почнуть трощити їх життєвий простір, – підсумував громадський активіст.