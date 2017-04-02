Не витримали шлюзи: у Копичинцях різко почав міліти ставок

Про те, що старі шлюзи на старому аварійному мості не витримали тиск великої води, відтак почав зневоднюватися ставок, в соціальних мережах повідомив місцевий житель, фотограф Тарас Хлібович (нік Thieri Newman).

“Сьогодні вранці (усі війни і катаклізми починаються саме зранку) в Копичинцях почав зникати ставок – старі шлюзи на старому аварійному мості не витримали тиск великої води, — пише Thieri Newman. — І весь той величезний масив води разом з підводною живністю раптово пішов на південь, в теплі краї, зруйнувавши кам’яні елементи древнього моста. Ну а що зробиш, живемо ми в час техногенної руйнації, коли старі інженерні споруди, зроблені ще як не за Польщі, то за совдепії, через брак належних коштів відмовляються служити далі і зриваються “в еміграцію”. Ентропія наступає. А колись на цьому ставку був красивий острів з вербою, люди відпочивали на берегах, купалися, плавали на алюмінієвих лодках химерного дизайну. Виходить, що ми – безруке покоління, яке не може навіть втримати те, що було створене до нас. Степан Барна, справа честі і гонору відновити ставок у первинній красі. Допоможіть місту Копичинці справитися з цим викликом! Знаю, що відгукнетеся”.

Фото Тараса Хлібовича.