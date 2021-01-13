«На сьогодні триває процес децентралізації, та у Тернопільський район вливаються ще сім районів, – відзначив Віктор Козорог, голова Тернопільської районної ради. – Зборівський, Збаразький, Підгаєцький, Підволочиський, Бережанський, Козівський, Теребовлянський. Йде процес шляхом реорганізації та приєднання. І усі установи, які перебували у структурі цих районних рад переходять у Тернопільську районну раду.

Окрім того, ми бачимо йде процедура надання більш ширших повноважень громадам і скорочення функцій районних рад. Районна рада буде передавати багато установ, організацій громадам. Тернопільський район, сьогодні, після реорганізації – це найбільший район в Україні.

Законодавець багато чим не врегулював питання передачі майна, працівників, юридичних осіб, так далі. Приміром, громада розуміє, що немає можливості на утримання певних установ та їх працівників і не хоче їх переймати, бо законодавець це питання не врегулював. Механізму, який би забезпечив безперебійне фінансування установ, організацій, які досі перебувають на утриманні районних рад та щодо яких громади досі не прийняли рішення про перебрання на своє утримання, поки що на жаль немає».