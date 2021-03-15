Тернопільщина в «помаранчевій» зоні: контроль за дотриманням заходів на деяких об’єктах посилили

Відповідно до рішення комісії ТЕБ та НС та з метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 „Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами) в області запровадили посилений контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів „помаранчевого” рівня! Зокрема, вирішили:

довести до підприємств, установ, організацій, суб’єктів господарської діяльності щодо необхідності проведення на робочих місцях температурного скринінгу працівників та здійснення контролю за їх фізичним станом, при необхідності надавати можливість дистанційної роботи працівникам;

у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації на території області додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів заборонити:

приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності, у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, дитячих кімнатах;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;

діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо,в яких не забезпечено можливість обмежити кількість присутніх у залі до 20 осіб з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів приміщення.

Відтак, спеціалісти Держпродспоживслужби у ці вихідні працюватимуть в посиленому режимі, а також спільно з представниками Національної поліції та органів місцевого самоврядування контролюватимуть виконання вимог карантину та рішення комісії ТЕБ та НС!!!

Бережіть себе! Уникайте масових заходів та скупчень людей