Тернопільський суд дав умовний термін жінці за утоплення новонародженої доньки

Тернопільський суд призначив півтора роки умовного терміну жінці, яка втопила в унітазі новонароджену доньку. Відомо, що вагітність для жінки бажаною не була, свій стан вона від всіх приховувала, а дитину народила у туалеті. В суді жінка заявила про розкаяння і пояснила, що після пологів перебувала в стресовому стані. Суддя взяв це до уваги і звільнив обвинувачену від відбування покарання у тюрмі.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, жінка завагітніла у липні 2021 року. Дитина бажаною не була. Аби уникнути осуду знайомих і родичів, вона вирішила приховувати свій стан. До лікарів вагітна не зверталась.

Передчасні пологи розпочались вночі 19 лютого 2022 року, тоді жінка перебувала орієнтовно на 36-38 тижні вагітності. Коли розпочались перейми, вона вийшла у вбиральню загального користування. Там вона народила дівчинку, вагою 2,8 кг. Зазначається, що дитина була живою, втім, жінка вирішила позбавити немовля життя.

«[Обвинувачена] злила воду в унітазі, в якому перебувала жива, життєздатна новонароджена дитина, з метою спричинення смерті останній. Внаслідок умисних дій [дитина], яка була народжена живою та доношеною на 36-38 тижні вагітності, померла внаслідок утоплення», – йдеться у обвинувальному акті.

Жінці інкримінували порушення ст. 117 ККУ (умисне вбивство матір’ю новонародженої дитини), яка передбачає до п’яти років тюрми.

У судовому засіданні, яке відбулося 1 березня, жінка свою провину визнала. Вона пояснила, що під час пологів перебувала у стресовому стані. Також заявила, що розкаялась у вчиненому та просила суд суворо її не карати.

Суд взяв до уваги її розкаяння. «Із урахуванням обставин справи, особи обвинуваченої, яка повністю визнала свою вину у скоєному, а також беручи до уваги наявність пом’якшуючої покарання обставини, відсутність обтяжуючих покарання обставин, суд дійшов висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства», – йдеться у вироку.

Відтак суд визнав її винною в убивстві дитини і призначив три роки тюрми, але від відбування покарання звільнив, встановивши лише півтора роки іспитового терміну. За експертизи обвинувачена повинна сплатити 2,6 тис. грн. Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Захід



